Кабмин разрешил продажу арестованных активов со снижением цены, – АРМА

Кабинет министров на заседании 15 июля поддержал инициативу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о введении модели голландских аукционов для продажи арестованных активов.

Об этом сообщил заместитель председателя АРМА Владимир Павленко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Теперь АРМА сможет реализовать арестованное имущество на открытых торгах по модели голландского аукциона, что позволит экономить средства и время при организации повторных электронных торгов", – сказал Павленко.

По его словам, внедрение модели голландских аукционов позволит продавать имущество без необходимости каждый раз делать переоценку актива.

"Теперь движимое имущество сможет быть продано по цене 30% от начальной стоимости, а недвижимое имущество – по цене 40%, в случае, если не будет найден покупатель на большую стоимость", – пояснил Павленко.

Замглавы АРМА добавил, что постановлением также устранена юридическая коллизия, которая до сих пор затрудняла оформление прав собственности покупателей на приобретенное через торги имущество.

"Раньше мы заключали письменный договор купли-продажи, не нотариальный. Но покупатели столкнулись с проблемой, что не могут оформить право собственности, поскольку договор является не нотариальным, хотя это прямо предусмотрено нашим законом. Теперь реализация права собственности будет происходить по аналогии, как в государственной исполнительной службе. То есть, победитель будет обращаться к нотариусу и оформляться свидетельство о приобретении недвижимого имущества на публичных торгах. На основании этого свидетельства будет осуществляться регистрация права собственности. Таким образом, право покупателя будет защищенным", – рассказал Павленко.