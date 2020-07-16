Европейский центробанк заметил восстановление активности в еврозоне

Ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако темпы и масштабы восстановления остаются крайне неопределенными.

Об этом сказала председательница Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 17 июля заседания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поступающая с момента нашего прошлого заседания в начале июня информация сигнализирует о возобновлении экономической активности в еврозоне, однако ее уровень остается значительно ниже значений, преимущественно наблюдавшихся до пандемии коронавируса", - отметила она.

По словам Лагард, экономические индикаторы достигли низших значений в апреле и продемонстрировали существенное, хотя и неравномерное восстановление в два последующих месяца.

"В то же время, нынешние и ожидаемые потери рабочих мест и доходов и исключительно высокая степень неопределенности относительно ситуации с пандемией и прогноза экономики продолжают оказывать давление на потребительские расходы и инвестиции бизнеса", - сказала Лагард.

Сообщается также, что Европейский центральный банк по итогам заседания не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, "по крайней мере, до конца июня 2021 года или до тех пор, пока не придет к выводу, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, остался позади", говорится в сообщении ЕЦБ.

Также ЕЦБ намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.

При этом регулятор сообщил, что "готов скорректировать все свои инструменты" в случае, если это будет необходимо.

ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю центробанка.

ЕЦБ намерен продолжать реализацию запущенной ранее программы выкупа активов (APP) прежними темпами - на 20 млрд евро в месяц. Регулятор вновь подтвердил, что будет придерживаться объявленного в апреле решения, в дополнение к этому потратить 120 млрд евро до конца текущего года в рамках APP.

"Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ежемесячный выкуп активов в рамках APP продолжится столько времени, сколько потребуется для усиления стимулирующего эффекта процентных ставок, и завершится незадолго до того, как центробанк начнет повышать ключевые процентные ставки", - говорится в сообщении ЕЦБ.