Курс гривни отреагировал снижением на назначение нового главы НБУ

Национальный банк по итогам торгов на межбанковском рынке установил на пятницу, 17 июля, курс гривни на уровне 27,2736 грн/$, ослабив его на 15 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни снизился до минимума с начала апреля.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 10 копеек, опустившись до 31,129 грн за евро.

Как сообщалось, утром в четверг Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял "Укргазбанк".