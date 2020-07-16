БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Курс гривни отреагировал снижением на назначение нового главы НБУ

Курс гривни отреагировал снижением на назначение нового главы НБУ

Национальный банк по итогам торгов на межбанковском рынке установил на пятницу, 17 июля, курс гривни на уровне 27,2736 грн/$, ослабив его на 15 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни снизился до минимума с начала апреля.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 10 копеек, опустившись до 31,129 грн за евро.

Как сообщалось, утром в четверг Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял "Укргазбанк".

гривня (1640) курс (1595) призначення (1168) НБУ (9525) Шевченко Кирило (154)
