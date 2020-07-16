Потребительские настроения украинцев вернулись к падению, – исследование

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев, выросший в мае на 10,1 п. после четырех месяцев падения, в июне вновь снизился – на 11,2 п., до 65,1 п. по 200-бальной шкале.

Аналитики Info Sapiens, которые осуществляют это ежемесячное исследование, отмечают, что основным негативным фактором стало падение индекса экономических ожиданий (ИЭО) в июне сразу на 18,8 п. – до 71,9 п., передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился на 18,3 п. – до 74,2 п., ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – на 17,7 п., до 55,9 п., а в течение ближайших пяти лет – на 20,3 п., до 85,7 п.

В то же время индекс текущего положения (ИТП) по итогам июня остался на уровне 54,8 п., хотя его составляющие изменились диаметрально противоположно: индекс текущего личного материального положения снизился на 8,5 п. – до 45,8 п., тогда как индекс целесообразности крупных покупок вырос на 8,7 п. – до 63,8 п.

Аналитики Info Sapiens указывают, что в июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы увеличился незначительно – на 1,4 п., до 153,2 п., тогда как индекс инфляционных ожиданий подскочил – сразу на 17,6 п., до 183,0 п.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев также немного ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,2 п. – до 142,7 п.

В исследовании указывается, что по сравнению с докарантинным мартом ИПН потерял 8 п. Наибольшее падение испытал индекс оценки текущего материального положения – на 14 п., а индекс целесообразности делать крупные покупки снизился на 11 п.. (несмотря на рост в июне).

В то же время индекс ожиданий относительно будущего личного дохода в июне остался на уровне марта: потребители надеются на возвращение дохода к привычному уровню в результате открытия экономики после карантина, отметили аналитики.