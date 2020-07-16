Славянская ТЭС возобновила работу

Славянская ТЭС ПАО "Донбассэнерго" в четверг, 16 июня, вернулась к работе, начав отпускать электроэнергию в объединенную энергосистему Украины после восстановления ПАО "Донецкоблгаз" распределения газа на станцию.

Об этом сообщает пресс-служба "Донбассэнерго", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что хозяйственный суд своим постановлением от 12 июня в качестве меры обеспечения запретил "Донецкоблгазу" ограничивать газоснабжение СлавТЭС.

"Однако 16 дней газ на СлавТЭС не поступал по причине якобы проводимого "Донецкоблгазом" ремонта задвижки", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 13 июля Славянская ТЭС (ПАО "Донбассэнерго") остановила работу из-за приостановки распределения газа со стороны ПАО "Донецкоблгаз" и малых запасов импортируемого антрацита.

Славянская ТЭС "Донбассэнерго" начала по максимуму использовать импортный антрацит из-за прекращения "Донецкоблгазом" услуг по распределению газа на станцию с 1 июля. Компании ведут судебный спор относительно платы за эту услугу.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (находится на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт. В конце марта 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.

Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, после – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным СМИ, контроль над компанией сохранял старший сын Виктора Януковича Александр.

В июле 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову. Информацию об этом подтвердил сам Ефимов, структурам депутата продан весь пакет Януковича и его бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" – 60,8% акций. В нынешнем составе парламента Ефимов входи в депутатскую группу "Доверие".