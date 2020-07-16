"Укрзализныця" возобновила движение электричек на Донбассе
"Укрзализныця" намерена на текущей неделе возобновить курсирование 10 пригородных поездов по территории обслуживания Донецкой железной дороги.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.
Как сообщается, еще два поезда планируется запустить с 20 июля.
С 16-17 июля будут курсировать пригородные поезда:
- №7057 Лозовая - Константиновка, 12:02-16:22;
- №6333 Лозовая - Павлоград-1, 15:15-16:50;
- №6334 Павлоград-1 - Покровск, 17:06-19:36;
- №6331 Покровск - Павлоград-1, 07:18-09:40;
- №6332 Павлоград-1 - Лозовая, 10:05-11:47;
- №6152 Чаплино - Авдеевка, 12:20-15:38;
- №6441 Сватово - Попасная, 05:00-08:30;
- №6442 Попасная - Сватово, 08:40-12:10;
- №6447 Сватово - Попасная, 17:32-21:02;
- № 6448 Попасная - Сватово 21:50-01:30.
С 20 июля будут курсировать такие пригородные поезда:
- №6481 Лантратовка - Кондрашевская-Новая, 13.20-18.50, кроме среды
- №6482 Кондрашевская-Новая - Лантратовка, 07:00-12:50, кроме среды.
В "Укрзализныце" напоминают: обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.
