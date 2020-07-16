БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрзализныця" возобновила движение электричек на Донбассе

"Укрзализныця" намерена на текущей неделе возобновить курсирование 10 пригородных поездов по территории обслуживания Донецкой железной дороги.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, еще два поезда планируется запустить с 20 июля.

С 16-17 июля будут курсировать пригородные поезда:

  • №7057 Лозовая - Константиновка, 12:02-16:22;
  • №6333 Лозовая - Павлоград-1, 15:15-16:50;
  • №6334 Павлоград-1 - Покровск, 17:06-19:36;
  • №6331 Покровск - Павлоград-1, 07:18-09:40;
  • №6332 Павлоград-1 - Лозовая, 10:05-11:47;
  • №6152 Чаплино - Авдеевка, 12:20-15:38;
  • №6441 Сватово - Попасная, 05:00-08:30;
  • №6442 Попасная - Сватово, 08:40-12:10;
  • №6447 Сватово - Попасная, 17:32-21:02;
  • № 6448 Попасная - Сватово 21:50-01:30.

С 20 июля будут курсировать такие пригородные поезда:

  • №6481 Лантратовка - Кондрашевская-Новая, 13.20-18.50, кроме среды
  • №6482 Кондрашевская-Новая - Лантратовка, 07:00-12:50, кроме среды.

В "Укрзализныце" напоминают: обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

потяг (1332) Укрзалізниця (4898) електричка (121)
