Продажи авто в ЕС в первом полугодии обвалились почти на 40%

Продажи новых автомобилей в Европейском союзе упали на 22,3% в июне по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А за первые первые шесть месяцев 2020 года - с января по июнь - объемы продаж автомобилей в ЕС упали на 38%.

Об этом сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) 16 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, в прошлом месяце в ЕС было зарегистрировано в общей сложности 949 722 новых автомобиля, по сравнению с 1,22 млн в июне 2019 года.

В то же время эти цифры демонстрируют небольшое улучшение показателей по сравнению с маем, когда продажи в ЕС по сравнению с маем 2019 года упали на 52,3%. В частности, в июне в ФРГ было зарегистрировано на 32,3% меньше новых автомобилей по сравнению с июнем 2019 года, в Испании - на 36,7%, а в Италии - на 23,1%.

Как сообщалось ранее, автомобильный рынок в ЕС переживает рекордный обвал после введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Количество зарегистрированных новых авто постепенно снижалась еще с января, в марте показатели упали вдвое.

Большинство автосалонов были закрыты, а заводы приостановили изготавливать машины в течение всего апреля. В результате каждый из 27 рынков стран ЕС зафиксировал значительные снижения объемов продаж автомобилей. Худший спад зарегистрировали в Италии, Испании и Франции.

