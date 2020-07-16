Поток транспорта через границу Украины упал в три раза, – Гостаможслужба

Количество пропущенных транспортных средств через таможенную границу Украины в июне этого года упало в 3,2 раза по сравнению с июнем прошлого года – до 472,1 тыс., тогда как в мае этот показатель составлял 4,1 раза.

Об этом свидетельствуют статистические данные Гостаможслужбы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным, на ввоз падение было примерно четырехкратным, на вывоз – в 2,6 раза.

По сравнению с маем этого года поток транспорта через границу увеличился на 22,9% за счет роста потока на вывоз, тогда как въездной поток остался примерно прежним.

По данным Гостаможслужбы, сильнее всего упало в июне 2020 года к июню 2019 года количество пропущенных через таможенную границу самолетов – в 8,7 раза, до 1,6 тыс., за ними следуют автотранспорт – в 4,3 раза, до 307,5 тыс., речные суда – в три раза, до 0,4 тыс.

Количество железнодорожных вагонов сократилось на 21,7% – до 157,6 тыс., тогда как морских судов выросло на 24,4% – до 1,5 тыс.

По сравнению с маем в июне рост произошел почти по всем видам транспорта, кроме речных судов, где ситуация была стабильной. В частности, число морских судов подскочило на 66,7%, автотранспорта – на 36,7%, самолетов – на 14,3%, ж/д вагонов – на 2,9%.

В целом за полугодие поток транспортных средств через таможенную границу упал на 46,5% – до 4,6 млн, примерно одинаково распределившись между ввозом и вывозом.

По данным Гостаможслужбы, количество пропущенных через таможенную границу в январе-июне этого года самолетов сократилось в 2,4 раза – до 27,9 тыс., автотранспорта – вдвое, до 3,525 млн, ж/д вагонов – на 29,3%, до 995,4 тыс., морских судов – на 1,3%, до 7,3 тыс.

В то же время Гостаможслужба указывает, что объем пропуска товаров (кроме тех, что перемещаются стационарными видами транспорта) через таможенную границу увеличился на счет роста вывоза. В частности, в июне вывоз возрос на 30,5% – до 19,5 млн, тогда как на ввоз снизился на 2,6% – до 6,7 млн тонн.

За полугодие пропуск товаров на ввоз упал на 9,2% – до 41,4 млн, тогда как на вывоз увеличился на 6,8% – до 119,1 млн тонн.

Помимо этого, в июне 2020 года зафиксировано снижение на 22,5% к июню 2019 года пропуска товаров трубопроводами – до 6,2 млн тонн и линиями электропередач – в 3,9 раза, до 163,8 ГВт-ч.

С начала года оформление товаров, перемещаемых трубопроводами, сократилось на 23,1% – до 33 млн тонн, тогда как по ЛЭП оно выросло на 47,3% – до 5557,6 ГВт-ч.