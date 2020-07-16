Минюст разрешил подавать данные о бенефициарах компаний в электронном виде

На портале "Онлайн дом юстиции" появилась возможность для граждан загружать электронные копии нотариально заверенных документов к заявлениям о государственной регистрации, в том числе - документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица.

Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"К заявлениям "Государственная регистрация создания общества с ограниченной ответственностью" и "Государственная регистрация перехода юридического лица на деятельность на основании собственного учредительного документа или модельного устава" отныне можно загрузить электронные копии нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих личность, которая является конечным бенефициарным владельцем юридической лица", – уточнил заместитель министра.

В Минюсте напомнили, что в соответствии с Порядком регистрации для подачи документов в электронной форме с нотариально удостоверенных копий документов, удостоверяющих личность, которая является конечным бенефициарным владельцем, изготавливаются электронные копии путем сканирования и наложением квалифицированной электронной подписи (КЭП) заявителя.