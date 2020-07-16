Украина и Гренада договорились об отмене виз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали Соглашение об отмене визовых требований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передает БизнесЦензор.

Положениями Соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемый деятельности.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой, в том числе в рамках международных организаций.

Дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены 26 сентября 2019 в рамках 74 сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Следующим шагом стала договоренность о подписании двустороннего соглашения о безвизовом режиме. В настоящее время нет аккредитованного посла Гренады в Украине, поэтому посол Олег Фирер был уполномочен Правительством Гренады на подписание Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований.

Гренада заинтересована в иностранных инвестициях в банковскую сферу и туризм. Является мировым производителем пряных растений: мускатного ореха, корицы, гвоздики, имбиря и душистого перца. Поддерживает тесные связи с США, Канадой и Великобританией, а также является членом региональных политических и экономических организаций, таких как Организация Восточно-карибских государств (OECS) и Карибский содружество (CARICOM).