Евросоюз продлил запрет на въезд для украинцев

Евросоюз продлил запрет на въезд для украинцев

Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуации на их территории.

Обновленный список опубликован на сайте Совета ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Никакой новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять.

При этом из списка изъяли Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.

Как сообщалось, 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд. Украина в этот перечень не вошла. Этот список будут пересматривать каждые две недели и менять в зависимости от ситуации с коронавируса в каждой стране.

Некоторые страны ЕС, которые открылись для "безопасных" стран, позже решили отменить свое решение. Например, Греция закрыла границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Бельгия вообще заявила, что пока не будет открывать границы для стран с "безопасного" списка ЕС.

В целом въезд в ЕС остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

зеленое *******, вместе со своими подельниками, сделали все чтобы украинцы стали изгоями в цивилизованном мире: тут и маски вывезенные во время пандемии, тут велюровый карантин, тут и деребан фонда борьбы с короновирусом. дальше будет хлеще, пристегните ремни
16.07.2020 19:44
Конец безвиза.....
16.07.2020 20:34
Геополитическая перемога зебилов, ещё одна.
17.07.2020 05:51
зеленое *******, вместе со своими подельниками, сделали все чтобы украинцы стали изгоями в цивилизованном мире: тут и маски вывезенные во время пандемии, тут велюровый карантин, тут и деребан фонда борьбы с короновирусом. дальше будет хлеще, пристегните ремни
16.07.2020 19:44
Конец безвиза.....
16.07.2020 20:34
Геополитическая перемога зебилов, ещё одна.
17.07.2020 05:51
Совет ЕС обновил, а виноваты зебилы. Гениально, пеши есчо)))
17.07.2020 10:03
Если твоему уму туго, то поясню.
Совсем недавно ЕС обсуждали и оповещали о том, что главным требованием безвиза была борьба с коррупцией. Что при ЗЕленом ****** конечно же ухудшилось. Было даже сказано что безвиз могут отменить. Буквально неделю назад прям тут читал.

Следовательно ЕС решили поспешить и никого клоунами не смешить. Ибо под шумок короновируса это сделать проще и быстрее. И пояснений минимум. А дальше будет видно.
А у нас намечается курс на Россию так что терпи. Главное ж не Порошенко. Вот и терпи))
17.07.2020 10:19
Я читал насчёт отмены безвиза здесь же, на ЦН, как раз обратное. Но доказывать тебе, как вижу, нет смысла. Для тебя закрытие границ ЕС из-за пандемии=отмене безвиза. А ничего, что совет ЕС каждые две недели пересматривает список стран, откуда разрешают/запрещают въезд?Или скажешь, что безвиз нам теперь через каждые две недели отменяют?)))
17.07.2020 10:26
Пандемия, пандемией. Но у нас не так много зараженных чтобы нас ограничивать в перемещении как например США где суточно +70 тысяч.

Безвиз пока не отменили, я лишь сказал что его могут отменить с действующей говно-властью. Ибо если сам президент занимается напрямую коррупцией то о чем вообще говорить?
17.07.2020 16:16
В США и населения побольше, потому и результаты такие, да и охват населения тестированием наверное побольше нашего. Потому и такие результаты.
Безвиз могут отменить, могут не отменять. Пока-не отменили. А что именно накоррумпировал себе наш президент?
17.07.2020 16:24
в США 330 миллионов у нас 40. Разница конечно есть но не значительная в 8 раз.
Но вот разница зараженных 800 и 72000 - разница есть как бы почти в 90 раз.
Потому когда говоришь что у них зараженных больше потому что население больше - выглядит глупо.

А что накоррумпировал президент, тебе расскажет Янукович.
Ну а если серьезно ты же читать умеешь, и искать тоже. Или нет?
Или тебе проклятый Порошенко мешает читать?
17.07.2020 16:39
Я же сказал-и население больше, и тестов делают больше. Ещё неизвестно как у нас ситуация выглядеть бы стала, если бы проверили такое количество людей. Нет, ну если ты сторонник всех этих видео про то, как в Италиях трупов столько, что крематории не справляются, то не буду спорить.
Про коррупцию президента-полагал ты расскажешь про нынешнего, с Януковичем и так всё ясно.
17.07.2020 16:44
1. Начни хотя бы с политического преследования Зеленского - Порошенко. Это уже коррупция.
2. За последние два месяца из Украины вывезли более 152 тонн медицинских масок, - экс-глава таможенной службы. (И это перед самым разгаром вируса)

Продолжать? Или все таки напряжешь свой мозг чуточку?
Мне правда лень искать для ноунейма все его проёбы.

По поводу видео.. ***** Алешка прежде чем открывать ротик публично о том кого не знаешь- думай трижды. Ибо будешь выглядеть как кусок говна.

И не забывай что маски в США бесплатно раздавались. А у нас после того как их вывезли и завезли с Китая - президент кичился что достижение ***** великое.
А тем временем Порошенко целые фуры развозил костюмов и масок по больницам. Вот так коррупционер.
18.07.2020 08:41

