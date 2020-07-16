Евросоюз продлил запрет на въезд для украинцев
Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуации на их территории.
Обновленный список опубликован на сайте Совета ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.
Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.
Никакой новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять.
При этом из списка изъяли Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.
Как сообщалось, 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд. Украина в этот перечень не вошла. Этот список будут пересматривать каждые две недели и менять в зависимости от ситуации с коронавируса в каждой стране.
Некоторые страны ЕС, которые открылись для "безопасных" стран, позже решили отменить свое решение. Например, Греция закрыла границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Бельгия вообще заявила, что пока не будет открывать границы для стран с "безопасного" списка ЕС.
В целом въезд в ЕС остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.
Совсем недавно ЕС обсуждали и оповещали о том, что главным требованием безвиза была борьба с коррупцией. Что при ЗЕленом ****** конечно же ухудшилось. Было даже сказано что безвиз могут отменить. Буквально неделю назад прям тут читал.
Следовательно ЕС решили поспешить и никого клоунами не смешить. Ибо под шумок короновируса это сделать проще и быстрее. И пояснений минимум. А дальше будет видно.
А у нас намечается курс на Россию так что терпи. Главное ж не Порошенко. Вот и терпи))
Безвиз пока не отменили, я лишь сказал что его могут отменить с действующей говно-властью. Ибо если сам президент занимается напрямую коррупцией то о чем вообще говорить?
Безвиз могут отменить, могут не отменять. Пока-не отменили. А что именно накоррумпировал себе наш президент?
Но вот разница зараженных 800 и 72000 - разница есть как бы почти в 90 раз.
Потому когда говоришь что у них зараженных больше потому что население больше - выглядит глупо.
А что накоррумпировал президент, тебе расскажет Янукович.
Ну а если серьезно ты же читать умеешь, и искать тоже. Или нет?
Или тебе проклятый Порошенко мешает читать?
Про коррупцию президента-полагал ты расскажешь про нынешнего, с Януковичем и так всё ясно.
2. За последние два месяца из Украины вывезли более 152 тонн медицинских масок, - экс-глава таможенной службы. (И это перед самым разгаром вируса)
Продолжать? Или все таки напряжешь свой мозг чуточку?
Мне правда лень искать для ноунейма все его проёбы.
По поводу видео.. ***** Алешка прежде чем открывать ротик публично о том кого не знаешь- думай трижды. Ибо будешь выглядеть как кусок говна.
И не забывай что маски в США бесплатно раздавались. А у нас после того как их вывезли и завезли с Китая - президент кичился что достижение ***** великое.
А тем временем Порошенко целые фуры развозил костюмов и масок по больницам. Вот так коррупционер.