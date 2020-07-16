Евросоюз продлил запрет на въезд для украинцев

Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуации на их территории.

Обновленный список опубликован на сайте Совета ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Никакой новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять.

При этом из списка изъяли Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.

Как сообщалось, 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд. Украина в этот перечень не вошла. Этот список будут пересматривать каждые две недели и менять в зависимости от ситуации с коронавируса в каждой стране.

Некоторые страны ЕС, которые открылись для "безопасных" стран, позже решили отменить свое решение. Например, Греция закрыла границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Бельгия вообще заявила, что пока не будет открывать границы для стран с "безопасного" списка ЕС.

В целом въезд в ЕС остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.