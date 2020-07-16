СБУ проводит обыски в горсовета Днепра

Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях Днепровской городского совета и регионального отделения Госгеокадастра по делу о незаконном завладении земельными участками.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время досудебного расследования оперативники спецслужбы получили доказательства незаконного отчуждения коммунального имущества при содействии чиновников местных органов власти, передает БизнесЦензор.

По предварительной версии следствия, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 миллиарда гривен, расположенных на территории областного центра, противоправно перешли в собственность коммерсантов.

"Следователи установили факты уничтожения объектов культурного наследия на территории Днепра и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку. Правоохранители также зафиксировано выделение земельных участков на фигурантов, которые на время регистрации считались умершими в соответствии с реестром актов гражданского состояния и другие факты злоупотребления чиновниками Днепровского городского совета своим служебным положением при выводе земельных участков из коммунальной собственности", – сказано в сообщении.

Во время обысков в рамках начатого уголовного производства, зарегистрированного по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 и ч.2 ст.364 УК Украины, выявлена документация, которая свидетельствует о незаконности действий должностных лиц при выделении земельных участков, их застройки.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.