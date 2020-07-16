С завтрашнего дня в Киеве ограничат движение по Шулявскому мосту

В связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия на съездах Шулявского путепровода предусмотрено частичное ограничение движения транспорта на съездах.

Об этом предупредили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, движение ограничат: