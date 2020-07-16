С завтрашнего дня в Киеве ограничат движение по Шулявскому мосту
В связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия на съездах Шулявского путепровода предусмотрено частичное ограничение движения транспорта на съездах.
Об этом предупредили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В частности, движение ограничат:
- на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко - с 09:00 17 июля в 7:00 20 июля;
- на съезде с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы - с 15:00 17 июля до 07:00 20 июля.
