Украинцы задекларировали 95 миллиардов доходов за прошлый год

В ходе кампании декларирования гражданами доходов за 2019 год украинцы подали 505 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах, общий задекларированный налогоплательщиками доход составил 94,5 млрд грн, что почти на 11 млрд грн, или на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие суммы доходов задекларированы налогоплательщиками Киева (43,5 млрд грн), Днепропетровской (7,5 млрд грн), Киевской (5,3 млрд грн), Харьковской (4,6 млрд грн) и Одесской (4,3 млрд грн) областей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Государственную налоговую службу.

По итогам декларирования налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц налогоплательщиками определены в сумме 2,7 млрд грн, по военному сбору – 0,4 млрд грн.

В Налоговой службе отмечают, кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2019 году, завершилась 30 июня. Срок для представления деклараций об имущественном состоянии и доходах был продлен в связи с введением в стране карантинных мероприятий.

Как сообщалось, в прошлом году в ходе декларационной кампании гражданами подано почти 529 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларирован общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что почти на 26 млрд грн, или на 45% больше, чем в 2018 году.