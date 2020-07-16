Объемы воздушного движения вернутся на докризисный уровень через два года, – Криклий

Восстановление докризисных объемов воздушного движения в Украине ожидается на конец 2022 года. А интенсивность полетов достигнет половины прошлогодних объемов в конце 2020 года.

Об этом сообщил министр инфарструктуры Владислав Криклий в колонке НВ, передает БизнесЦензор.

По слова Криклия, в июне "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 4584 рейса, что на 87,1% меньше по сравнению с июнем 2019 года. Низкими остаются и объемы транзитных полетов.

"Мы провели переговоры с международными партнерами, чтобы поддержать ликвидность предприятия. Европейский банк реконструкции и развития предоставил Украэроруха 25 млн евро в кредит на три года. Финансирование является частью пакета солидарности ЕБРР, основное назначение которого – обеспечение непрерывности предоставления ключевых услуг, несмотря на экономическое влияние COVID-19. Конечно, все финансовые вопросы эти деньги не решат. Однако предприятие определенное длительное время сможет работать без риска потери платежеспособности и сохранить уникальных специалистов предприятия, которые в трудный момент остались работать, чтобы летать в Украину было безопасно". – написал Криклий.

Министр уточнил, чтов соответствии с согласованной с ЕБРР финансовой модели, ежемесячный размер расходов ограничивается 130-150 млн грн, что обусловлено необходимостью длительного дофинансирования общих расходов предприятия и ограниченным размером привлеченной кредитной помощи. При этом Доходы от оживление воздушного движения в июле предприятие может получить только в середине сентября при условии, что все пользователи воздушного пространства будут платить за услуги.