Нацбанк утвердил стратегию развития финтех-индустрии до 2025 года
Национальный банк Украины утвердил Стратегию развития финтех-индустрии в Украине до 2025 года.
Соответствующее решение правления НБУ №453-рш было утверждено 9 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Главные задачи, на выполнение которых направлена Стратегия – это устойчивое развитие инноваций, развитие Cashless economy, повышение финансовой грамотности потребителей и бизнеса", – отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод.
В частности, Стратегия структурирует и детализирует тренды и направления развития финансовых инноваций на следующие пять лет.
"Работая над Стратегией, мы разработали устойчивую модель будущей украинской Финтех-экосистемы. Она должна быть интегрированной в мировой ландшафт, создавать институциональные и инвестиционные условия для развития цифровых сервисов, а также стимулировать спрос на инновационные финансовые продукты и способствовать развитию талантов на рынке", – отметил директор Департамента стратегии и развития НБУ Сергей Карпенко.
Он констатировал, что финансовый рынок претерпел кардинальные изменения на протяжении последнего десятилетия. За это время он трансформировался из модели традиционного корпоративного бизнеса банков в целые экосистемы банковского и небанковского рынков. Эти трансформации продиктованы и новыми вызовами, которые стимулируют активный рост диджитал-операций и формируют спрос на цифровые продукты и сервисы в финансовой сфере.
"Сегодня на украинском рынке финансовых технологий развитые сферы – это платежные услуги и микрокредитование. Результатом выполнения Стратегии развития Финтех в Украине до 2025 года должно стать создание благоприятных условий для развития всех ниш этого рынка", – отметил Карпенко.
В НБУ отмечают, что реализация Стратегии в значительной степени будет зависеть от выполнения связанных диджитал-проектов, над которыми работает Национальный банк. В частности, речь идет о введении удаленной идентификации и верификации, имплементации Евродирективы PSD2, предоставлении возможности осуществления мгновенных платежей со счета на счет в СЭП в формате 24/7; усилении регуляторного периметра в сфере кибербезопасности и других инновационных проектов центробанка.
Основными индикаторами успешной реализации Стратегии, в частности, определены:
- переход большинства игроков рынка на стандарты открытого банкинга и инструменты удаленной идентификации и верификации;
- запуск регуляторной "песочницы" и рост количества инновационных продуктов, протестированных в ней, до 16-20 в год;
- сбалансированное развитие всех ниш финтеха;
- распространение использования инновационных технологий в надзорных и регуляторных процессах;
- повышение цифровой и финансовой грамотности населения, а также уровня подготовки профессиональных кадров на рынке (особенно в преддверии имплементации PSD2) и развитие талант-пула на базе академической среды;
- вхождение Национального банка Украины в глобальную "песочницу" – Глобальную сеть финансовых инноваций (GFIN).
