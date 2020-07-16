Нацбанк утвердил стратегию развития финтех-индустрии до 2025 года

Национальный банк Украины утвердил Стратегию развития финтех-индустрии в Украине до 2025 года.

Соответствующее решение правления НБУ №453-рш было утверждено 9 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Главные задачи, на выполнение которых направлена ​​Стратегия – это устойчивое развитие инноваций, развитие Cashless economy, повышение финансовой грамотности потребителей и бизнеса", – отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

В частности, Стратегия структурирует и детализирует тренды и направления развития финансовых инноваций на следующие пять лет.

"Работая над Стратегией, мы разработали устойчивую модель будущей украинской Финтех-экосистемы. Она должна быть интегрированной в мировой ландшафт, создавать институциональные и инвестиционные условия для развития цифровых сервисов, а также стимулировать спрос на инновационные финансовые продукты и способствовать развитию талантов на рынке", – отметил директор Департамента стратегии и развития НБУ Сергей Карпенко.

Он констатировал, что финансовый рынок претерпел кардинальные изменения на протяжении последнего десятилетия. За это время он трансформировался из модели традиционного корпоративного бизнеса банков в целые экосистемы банковского и небанковского рынков. Эти трансформации продиктованы и новыми вызовами, которые стимулируют активный рост диджитал-операций и формируют спрос на цифровые продукты и сервисы в финансовой сфере.

"Сегодня на украинском рынке финансовых технологий развитые сферы – это платежные услуги и микрокредитование. Результатом выполнения Стратегии развития Финтех в Украине до 2025 года должно стать создание благоприятных условий для развития всех ниш этого рынка", – отметил Карпенко.

В НБУ отмечают, что реализация Стратегии в значительной степени будет зависеть от выполнения связанных диджитал-проектов, над которыми работает Национальный банк. В частности, речь идет о введении удаленной идентификации и верификации, имплементации Евродирективы PSD2, предоставлении возможности осуществления мгновенных платежей со счета на счет в СЭП в формате 24/7; усилении регуляторного периметра в сфере кибербезопасности и других инновационных проектов центробанка.

Основными индикаторами успешной реализации Стратегии, в частности, определены: