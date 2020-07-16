Витренко покидает "Нафтогаз" после 6 лет работы

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завершает свою работу в компании.

Как передает БизнесЦензор, об этом Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Я пришел сюда в 2014 году, после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", – написал топ-менеджер.

"Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", – добавил Витренко.

Как сообщалось, в мае глава наблюдательного совета "Укрнафты", исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.

Ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто Ватерландера главным директором исполнительным группы "Нафтогаз" и сохранил за ним пост исполнительного директора по трансформации.