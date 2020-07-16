БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Витренко покидает "Нафтогаз" после 6 лет работы

Витренко покидает

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завершает свою работу в компании.

Как передает БизнесЦензор, об этом Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Я пришел сюда в 2014 году, после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", – написал топ-менеджер.

"Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", – добавил Витренко.

Как сообщалось, в мае глава наблюдательного совета "Укрнафты", исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.

Ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто Ватерландера главным директором исполнительным группы "Нафтогаз" и сохранил за ним пост исполнительного директора по трансформации.

Нафтогаз (3350) звільнення (1025) Вітренко Юрій (264)
Респект Витренко!!! Позор Зеленскому, ничего положительного за год президенства НЕТ. В управлении страной - хаос, в парламенте - базар, в Прокуратуре - политические преследования, в Судах - беззаконие. "Власть без ума - источник зла" - Демосфен.
16.07.2020 20:20 Відповісти
Ну Зеленскому то позор, ежу понятно. В чем респект Витренко? Опупеть....
17.07.2020 12:42 Відповісти
респект Витренко за:
1. до 2016-го нафтогаз был убыточен для бюджета Украины. сейчас нафтогаз - топовый плательщик дивидентов и налогов в бюджет Украины.
2 нафтогаз выиграл все судебные тяжбы с гаспромом по кабальным договорам заключенным тимошенко.
3 нафтогаз отимел газпром на 3 млрд баксов, а если бы не зеленский, выиграли б еще 9 лярдов.
17.07.2020 14:55 Відповісти
нафтогаз выиграл все судебные тяжбы с гаспромом по кабальным договорам заключенным тимошенко.

Одно из двух:ты или просто тормоз,и пишешь эту чушь по не знанию.Или пишешь чушь намеренно,хотя сам реально понимаешь,что это чушь.
Витренко сосал бы леденцы,если бы Тимошенко не вписала в газовый контракт пункт(что раньше никто при договорах с Парашей в Украине никто не делал),что все спорные моменты обсуждаются в Стокгольмском арбитраже.
А так же грабительский пункт "бери или плати" был включён в контракт на фоне шантажа холодной зимой и давления Запада.Такой же пункт был и в договорах западных стран.Только вскорости страны отсудили этот пункт,а власть Януковоща,пришедшая после Юли с этим пунктом тянула,ибо им он был выгоден,а подписанием Харьковских соглашений вообще анулировали Юлин контракт.Он снова вступил в действие,когда сам пукин аннулировал Харьковские анексией Крыма,тем самым вновь активировал Юлин договор,по которому Кобелев и Витренко выиграли,просто наняв юридическую фирму,которая за основу и взяла Юлин контракт.Так что усохни,лживый бот.
17.07.2020 18:27 Відповісти
+еще один миллиардер в Украине))
16.07.2020 20:23 Відповісти
Нафтогаз- распределить в оффшоры украденных народных денег, кормушка для олигархов и кума-брата-свата от власти в наблюдательном совете.Этот паразитирующий посредник на нашем народе давно должен быть ликвидирован.Насчет каких-то выиграшей в арбитражах.Нужно искоренить зло в виде закупки никому не нужного(кроме грабящего нас олигархата)газа в кацапстане.Украинского газа с лихвой хватает для населения,еще и пару млрд.кубов остается.Пока не будет зачищен ВЕСЬ(а не только газовое направление) энергосектор Украины от олигархов и их прихвостней и национализирован-повышение налога в виде тарифов за коммунальные услуги удушит Украину,которая и без этого летит в бездну нищеты и дефолта.
04.03.2021 20:15 Відповісти

