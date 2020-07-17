РФ повышает внутренние цены на газ для населения

В России цена на природный газ для населения повысится с 1 августа 2020 года на 3% – соответствующий приказ ФАС N636/20 от 10 июля был зарегистрирован 16 июля в Минюсте РФ и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Пока не опубликован приказ об индексации цен на газ для промышленности. Однако ранее в ФАС сообщали, что в отношении обеих категорий – и промышленности, и населения – было принято решение и документы направлены на регистрацию в Минюст РФ.

ФАС еще в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ "Газпрома" как для населения, так и для промышленности – на 3% (вместе с тем, ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения).

Однако подготовка приказа затянулась и повышения цен с 1 июля 2020 года не произошло. В 2018 году цены были повышены также с опозданием – не с 1 июля, а с 21 августа.

В 2018 году цены на газ в РФ индексировались на 3,4%, но в 2019 – лишь на 1,4%, в этом повышении учтено увеличение НДС с января 2019 года с 18% до 20%. С 2020 года рост цен на газ в Макропрогнозе РФ запланирован на уровне 3%.