"Нафтогаз" назначил нового директора по проектам дивизиона разведки и добычи

Группа "Нафтогаз" назначила директором по стратегическим проектам дивизиона "Разведка и добыча" Максима Витыка.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.

"Ключевой задачей Максима Олеговича станет развитие стратегических направлений деятельности "Нафтогаза", направленных на увеличение ресурсной базы углеводородов компании и Украины", - сообщает "Нафтогаз".

По данным "Нафтогаза", Витык имеет степень кандидата геолого-минералогических наук, который он получил во Львовском институте горючих ископаемых НАН Украины. Изучал технические науки в Университете Калгари (Канада) и Политехническом университете Вирджинии (США). Имеет 2 международных патента в сфере разведки углеводородов и более 40 научных публикаций.

"Ключевые этапы карьеры менеджера приходятся на работу в подразделениях ExxonMobil в США (совокупно - 7 лет), а также в подразделениях Shell в США, Нидерландах, Украине, России и Египте (14 лет). В этих компаниях Максим прошел путь от специалиста по геологии к руководителю масштабных проектов по разведке и добыче, а также развития бизнеса", - сообщает "Нафтогаз".