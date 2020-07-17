Банк Тигипко привлек 105 миллионов от размещения облигаций

АО "ТАСкомбанк" привлек от размещения выпуска 100 тысяч штук облигаций 105,148 млн грн, сообщает банк в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Об этом со ссылкой на FinClub сообщает БизнесЦензор.

Датой начала размещения облигаций согласно решению об эмиссии облигаций и проспектом облигаций (в случае его оформления) было установлено 17 февраля 2020.

При этом по плановой дате окончания размещение облигаций было 1 декабря этого года, однако фактически банк успел сделать это 2 июля.

Общая номинальная стоимость выпуска облигаций, которые предлагались для размещения, составила 100 млн грн. При этом общая сумма привлеченных средств от размещения выпуска облигаций составила 105,148 млн грн.

5 марта "ТАСкомбанк" привлек 102,869 млн грн от размещения 100 тыс штук облигаций.

Как сообщалось, чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам января-марта 2020 года составила 164,65 млн грн, что на 41,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года (116,08 млн грн).

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".