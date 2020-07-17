БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Банк Тигипко привлек 105 миллионов от размещения облигаций

АО "ТАСкомбанк" привлек от размещения выпуска 100 тысяч штук облигаций 105,148 млн грн, сообщает банк в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Об этом со ссылкой на FinClub сообщает БизнесЦензор.

Датой начала размещения облигаций согласно решению об эмиссии облигаций и проспектом облигаций (в случае его оформления) было установлено 17 февраля 2020.

При этом по плановой дате окончания размещение облигаций было 1 декабря этого года, однако фактически банк успел сделать это 2 июля.

Общая номинальная стоимость выпуска облигаций, которые предлагались для размещения, составила 100 млн грн. При этом общая сумма привлеченных средств от размещения выпуска облигаций составила 105,148 млн грн.

5 марта "ТАСкомбанк" привлек 102,869 млн грн от размещения 100 тыс штук облигаций.

Как сообщалось, чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам января-марта 2020 года составила 164,65 млн грн, что на 41,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года (116,08 млн грн).

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

банки (7094) Тігіпко Сергій (243) ТАС (41)
