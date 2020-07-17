Аукцион "Укрнафты" по продаже дешевой нефти не состоялся

Аукцион по продаже нефти ПАО "Укрнафта" не состоялся, говорится на сайте Украинской энергетической биржи (УЭБ).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На торги было выставлено 126,1 тыс. тонн нефти по стартовой цене 5 тыс. 247,32 грн/тонна (с НДС) или 4 тыс. 372,77 грн/тонн (без НДС, около $22/барр.), рассчитанной исходя из таможенных цен на нефть.

"Откуда такая низкая цена на таможне? Из деклараций на азербайджанскую нефть, привезенную в мае, размещенную в таможенном лицензионном складе, но оформленную в режиме импорта лишь сейчас, исходя из майских минимальных цен, которые образовались после обвала мирового рынка. Т.е. июльскую нефть "Укрнафты" хотят продать по майской цене, что уже само по себе неправильно", - пояснял директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

В свою очередь в "Укрнафте" вновь напомнили, что законодательство обязывает компанию ежемесячно выставлять на торги добытую нефть, при этом она лишена возможности самостоятельно устанавливать стартовую цену и определять даты аукционов, что входит в полномочия аукционного комитета.

"Ситуация, когда цены на нефтяных аукционах отличаются от текущих рыночных цен, является прямым следствием системных недостатков государственного регулирования. Еще одним следствием является невозможность для "Укрнафты" ритмично и в полном объеме реализовывать нефть и конденсат, в результате чего компания была вынуждена перейти к выкупу собственного сырья на аукционах. Компания неоднократно указывала правительству на недостатки и риски ручного регулирования стартовых цен на нефтяных аукционах", - отмечается в сообщении "Укрнафты".

Последний состав аукционного комитета утвержден приказом Минэнерго №429 от 6 июля 2020 года, в который входят: Юрий Бойко (замглавы Минэнерго, глава комитета), Анатолий Грабовой (директор юридического департамента), Николай Колесник (начальник главного управления обеспечения функционирования нефтегазовых рынков), София Угрюмова (замдиректора департамента финансового планирования и реализации бюджетной политики), Сергей Фрайчук (главный специалист отдела по вопросам заключения и исполнения СРП).