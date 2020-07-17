Строительство грузового терминала аэропорта "Борисполь" могут начать осенью

Строительство грузового терминала международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.) планируется начать этой осенью, сообщила пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации (EBA) по итогам встречи с заместителем министра инфраструктуры Олегом Ющенком и представителями аэропорта в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным EBA, в настоящее время ведутся проектные работы по подготовке к строительству грузового терминала, для которого уже выделены дополнительные земельные участки. При условии, что все подготовительные работы будут завершены в установленные сроки, строительство начнется осенью и должно быть завершено спустя 16 месяцев.

"Таким образом, по оптимистическим подсчетам аэропорт "Борисполь" получит новый грузовой терминал к концу 2021 года", - указано в сообщении.

Ассоциация отмечает, что строительство терминала будет проводиться за счет привлеченных кредитных средств, которые, по информации представителей аэропорта "Борисполь", уже предварительно согласованы. В свою очередь Мининфраструктуры ведет переговоры, в частности со странами Азии, о привлечении дополнительных транзитных потоков и работает над упрощением документооборота.

Одной из главных причин, которые в настоящее время сдерживают развитие грузовых авиаперевозок в Украине, Ассоциация называет изношенную инфраструктуру грузового терминала аэропорта "Борисполь", поскольку структура терминала и его пропускная способность уже много лет остаются неизменными. В связи с этим регулярно возникают проблемы во время перевозок грузов, особенно зимой, когда из-за непогоды аэропорт не может справиться с объемами нагрузки, поясняет ЕБА.

Кроме того, по мнению Ассоциации, важной причиной является также отсутствие прямого сообщения Украины со многими популярными направлениями. Например, Пекин, Шанхай, Гонконг, Тайбэй, Лос-Анджелес, Атланта, Майами, Бангкок, Алма-Аты и Ташкент, которые очень популярны среди клиентов перевозчиков, но прямых рейсов по этим направлениям у национальных перевозчиков нет. Отсутствие прямых сообщений приводит к увеличению транзитного времени доставки грузов.

Еще одним негативным фактором, который влияет на рынок авиаперевозок, участники встречи назвали последствия пандемии COVID-19. В частности, авиаперевозчики указали на значительный рост расходов, связанных с уменьшением количества коммерческих рейсов и необходимостью введения дополнительных грузовых рейсов, которые, по их мнению, не всегда оправданы объемами отправлений, но необходимы для выполнения обязательств перед клиентами.