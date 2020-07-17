Рада сократила количество районов в 3 раза
Верховная Рада приняла проект постановления "Об образовании и ликвидации районов", предусматривающий ликвидацию 490 существующих районов и создание 129 более крупных новых.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного проекта постановления №3650 за основу и в целом проголосовало 238 народных депутатов.
Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить формирование избирательных округов и проведение местных выборов в соответствии с новым административно-территориальным устройством.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации, кроме частей о ликвидации и образовании районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, которые вступают в силу после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины.
Тоесть с доходами и расходами понятно еслибы хотели оставили бы больше денег,на Зе э/э нашли 28,5 миллрд, да и на финансовую пирамиду которую организовала власть вместе с "незалежным" НБУ деньги есть, население выплачивает по долгам государства в среднем 13% , а за кредиты в экономике все 22%, а дает на депозиты в валюте 2%, так и платите в валюте 2% , пусть 4%,по облигациям, только не банкам а продавайте облигации всем включая частных лиц,иностранцам,как Венгрия, завалили бы Укрину валютой, так нет воруют с бюджета переплачивают 9%, а на 85 миллрд.долга это 7,6миллрд $.
Таким образом укрупнение районов это не что иное как монополизация,и не допущение населения к рынкам,потому за все переплачиваем власти,что бы народ не мог самостоятельно зарабатывать, а только существовать на зарплату у власти и стало быть не мог участвовать в распаевании гос.имущеста и приватизации.
А, что в сельхоз районах есть ценного, что бы укрупняя монополизировать, а затем присвоить, да много чего вся таблица Менделеева, сырье пользуется спросом на мировых рынках, но главное Земля, ведь на ней можно как минимум зарабатывать 1 тыс. $ с га,без переработки а если применять современны технологии то 1, 5 - 2 тысячи,а если еще перерабатывать продукцию, вот власть и хочет присвоить Землю, приватизируя ведь она не дооценена, а население согнать , оставив без Земли и продуктов, весь это геноцид Украина проходили в истории , похоже Зеленский решил стать современным Троцким, Слиным и Гитлеров в одном целом, ведь для украинцев в их разницы нет.
Українці, ви сліпі?