Рада сократила количество районов в 3 раза

Верховная Рада приняла проект постановления "Об образовании и ликвидации районов", предусматривающий ликвидацию 490 существующих районов и создание 129 более крупных новых.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного проекта постановления №3650 за основу и в целом проголосовало 238 народных депутатов.

Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить формирование избирательных округов и проведение местных выборов в соответствии с новым административно-территориальным устройством.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его публикации, кроме частей о ликвидации и образовании районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, которые вступают в силу после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины.