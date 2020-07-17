Наццентр кибербезопасности зафиксировал новый тип DDOS-атак на сети провайдеров

Работники Национального координационного центра кибербезопасности зафиксировали первые попытки нового типа DDOS-атак для блокирования сетей провайдеров связи, сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СНБО сообщает БизнесЦензор.

"…всего за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, включая Украину. Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов на первых этапах были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне", - сказал Демедюк.

Впоследствии этот прогноз НКЦК подтвердился - в июне 2020 одна из DDOS атак нового типа стала крупнейшей в истории, достигнув значения почти 780 Гбит/с. Именно она стала причиной краткосрочного (около 30 минут) отключения 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров.

Источником атак этого типа является сеть скомпрометированных устройств "умного дома" (IoT). При этом в большинстве случаев доступ к этим устройствам осуществлялся путем взлома стандартных паролей. Злоумышленники получали доступ к удаленному управлению, после чего атаковали.

"Особенностью этих атак является направленность непосредственно на инфраструктуру провайдеров. Следовательно, в случае ее успешной реализации функционирование всего национального сегмента сети Интернет под угрозой", - отметил замсекретаря СНБО, добавив, что только в Украине сейчас обнаружено почти 10тыс. устройств, которые могут использоваться для осуществления такой DDoS-атаки.

По словам Демедюка, такого количества вполне достаточно, чтобы отключить от сети на время атаки почти всю страну. При этом ситуация осложняется отсутствием средств оперативного противодействия без потери части важных сервисов, включая передачу видеоконтента, интернет-телефонии и других.