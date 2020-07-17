Доход украинских туроператоров в 2019 году превысил 32 миллиарда

Услугами украинских туроператоров и турагентов в 2019 году воспользовались 6,1 млн чел., общий доход туристических компаний (юридических лиц) и турагентов (физлиц-предпринимателей) составил 32,6 млрд грн (без НДС), свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает ведомство, в Украине в 2019 году было зарегистрировано 1,867 тыс. юрлиц-субъектов туристической деятельности и 2,797 физлиц-предпринимателей-турагентов. Общий доход туроператоров составил 31,9 млрд грн, физлиц-турагентов – 751,4 млн грн.

В структуре туристического потока в 2019 году въездные туристы составили 1,4%, выездные – 90,1%, внутренние – 8,5% от общего числа туристов.

Туроператоры в прошлом году реализовали 2,93 млн путевок общей стоимостью 60 млрд грн. Непосредственно населению реализовали 2 млн путевок, из них 1,85 млн – украинцам для путешествий за границу, 189,4 тыс. – для путешествий внутри страны, 51,69 тыс. – иностранцам для путешествий по Украине.

По данным Госстата, основной целью поездок туристов, которые воспользовались услугами туроператоров в 2019 году, были досуг и отдых (4,96 млн туристов), служебные поездки и учеба (267,5 тыс.), лечение (56 тыс.), специализированный туризм (21,3 тыс.), другие цели (7,1 тыс.) и спорт (3,9 тыс.).

Согласно статданным, турагенты в прошлом году продали 411,4 тыс. путевок на общую сумму 9,7 млрд грн. Из них украинцам для путешествий за границу было продано 359,6 тыс. путевок, для путешествий внутри страны – 48,9 тыс., иностранцам – 2,8 тыс.

Как сообщает ведомство, среди стран, из которых по путевкам прибыло больше всего туристов-иностранцев, лидируют Великобритания (10,6 тыс. туристов), Египет (10,3 тыс.), Польша (8,4 тыс.), Молдова (7,8 тыс.), Турция (5 тыс.) и Германия (4 тыс.).

При этом украинцы преимущественно приобретали путевки в Египет (2,04 млн туристов), Турцию (1,5 млн), ОАЭ (139,6 тыс), Испанию (136,5 тыс.), Грецию (98,7 тыс.), Италию (78,2 тыс.) и Кипр (74 тыс.).

Как сообщалось, общий доход украинских туроператоров в 2018 году составил 16,9 млрд грн, их услугами воспользовались 3,3 млн человек.