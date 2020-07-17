БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Степанов пообещал увеличить количество тестирований на коронавирус в 2 раза

Украина до сентября текущего года вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19 по сравнению с текущими показателями за счет расширения мощностей отечественных лабораторий.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы хотим увеличить в два раза количество тестирований. Я поставил задачу, чтобы уже в сентябре выйти на такие показатели", – сказал министр.

Степанов отметил, что на сегодня в стране за сутки проводится 13-14 тысяч тестов методом ПЦР, тогда как на начало апреля текущего года этот показатель составлял 200-250 тестов.

"Для того чтобы увеличить мощности лабораторных центров нужно было приобрести оборудование, которого не хватало. До марта текущего года последняя закупка лабораторного оборудования осуществлялась еще в 2009 году. Мы обновили оборудование всех лабораторных центров. Мы не останавливаемся и закупаем дальше", – подчеркнул министр.

