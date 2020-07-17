"Укрзализныця" возобновила движение еще 7 электричек на Западе Украины

"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще семи пригородных поездов по Львовской железной дороге.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

В частности, начиная с 20 июля на маршруты возвращаются поезда №6353 Здолбунов – Ковель (будет отправляться со станции Здолбунов в 08:30, прибывать в Ковель в 12:05), №6396/6395 Ковель – Луцк (20:50-23:00), №6307 Ковель – Красноград (19:50-22:35), № 6319 Сарны – Ковель (03:24-07:26), № 6320 Ковель – Сарны (20:15-23:58).

С 21 июля также возобновляются маршруты №6352 Луцк – Здолбунов (будет отправляться со станции Луцк в 04:26, прибывать на ст. Здолбунов в 07:07), №6302 Красноград – Ковель (04:37-07:20).

Кроме того, маршрут поезда №6470/6469 Снятин – Коломыя – Снятин будет продлен до Черновцов. Начиная с 20 июля поезд будет отправляться из Коломыи в 21:08 и прибывать в Черновцы в 23:12, а со следующего дня – из Черновцов в 04:55 и прибывать в Коломыю в 06:58.

"Укрзализныця" напоминает, что во время нахождения на объектах инфраструктуры, посадки и непосредственно в поезде необходимо обязательно надеть маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также придерживаться всех рекомендаций Минздрава для предотвращения распространения коронавируса.