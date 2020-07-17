В Киевской области ужесточили карантинные ограничения

В Киевской области с 17 июля ужесточаются карантинные ограничения, в частности запрещена работа развлекательных заведений и общепита с 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает БизнесЦензор.

"С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) с наполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения и/или менее одной лица на 5 кв. метров площади здания, время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23 и до 7 часов", – сказано в сообщении.

Также поручено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер при перевозках, работы заведений общественного питания и ночных развлекательных заведений.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в области за последние сутки подтверждено 40 новых случаев коронавирусной болезни.