Нормативы продолжают нарушать 11 украинских банков, – НБУ

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) нарушали "Укрэксимбанк" (33,75%), "Индустриалбанк" (68,36%), "Проминвестбанк" (68,67%), "Мотор-Банк" (25,78%), "Мисто Банк" (34,56%).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию НБУ, передает БизнесЦензор.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, должен быть не более 25%) нарушали "Мегабанк" (65,67%), "Банк инвестиций и сбережений" (42,82%), "Первый инвестиционный банк" (69,92%), "Юнекс Банк" (30,72%), "Мотор-Банк" (50,48%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (116,71%), "Ощадбанк" (121,91%), "Приватбанк" (92,95%) и "Индустриалбанк" (17,34%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (110,05%).