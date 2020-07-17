Пограничники задержали 6 тысяч нелегальных мигрантов с начала года

В первом полугодии 2020 года пограничники задержали более 6,2 тысячи мигрантов, из которых более 5,7 тысячи человек за нарушение правил пребывания в Украине и более 430 – за незаконное пересечение границы (из них 280 – на границе со странами ЕС).

Кроме того, около 2,3 тысячи потенциальным нелегальным мигрантам пограничники отказали во въезде в Украину, передает БизнесЦензор со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

В то же время в ведомстве отмечают, что количество нелегальных мигрантов на украинской границе снизилась почти в два раза.

"Однако эти показатели в основном касаются соблюдения правил пребывания (уменьшение на 47%), а если говорить о попытках нарушения госграницы организованными группами нелегалов, то вопрос оставался более актуальным (уменьшение на 30%)", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, большинство "путешественников", которых задерживают при попытке незаконно попасть через границу в страны ЕС прибывают в Украину используя легальные каналы въезда, а уже потом прокладывают себе нелегальный маршрут с помощью преступных групп.

Так, за первое полугодие оперативные подразделения Госпогранслужбы пресекли деятельность пяти преступных групп, задержали девять организаторов и шесть проводников. Относительно 23 человек вынесено 21 обвинительный приговор, 2 человека пока получили реальные сроки заключения.

"С наступлением летнего сезона Госпогранслужба фиксирует увеличение на 27% (по сравнению с маем) показателя по задержанию нелегальных мигрантов. Также в 3,8 раза выросло количество отказов во въезде в Украину потенциальным нелегалам. Исходя из анализа, в июне пересечь государственную границу Украины вне пунктов пропуска чаще всего пытались граждане из Алжира, Молдовы, Афганистана, Бангладеш, Сирии и России", – сказано в сообщении.