БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
286 0

Нацбанк определил порядок открытия счетов избирательных фондов

Нацбанк определил порядок открытия счетов избирательных фондов

Национальный банк Украины урегулировал ряд вопросов о порядке открытия и закрытия счетов избирательных фондов.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №102 от 15 июля, которое вступит в силу 5 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, Нацбанк:

  • определил порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов;
  • обязал банки оповещать:
  • Центральную избирательную комиссию и Национальное агентство по предупреждению коррупции об открытии счета избирательного фонда кандидата на пост президента Украины, политической партии и его реквизиты; региональное или территориальное представительство Центральной избирательной комиссии и Национальное агентство по предупреждению коррупции об открытии текущего счета собственного избирательного фонда кандидата в народные депутаты и его реквизитах;
    территориальную избирательную комиссию об открытии счета избирательного фонда организации партии, кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты села, поселка и его реквизитах.

В НБУ напомнили, что в соответствии с требованиями статей 93, 150 и 213 Кодекса порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов устанавливается Национальным банком по согласованию с Центральной избирательной комиссией не позднее установленного Кодексом срока.

Автор: 

банки (7094) НБУ (9527) рахунки (248)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 