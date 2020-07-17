Нацбанк определил порядок открытия счетов избирательных фондов

Национальный банк Украины урегулировал ряд вопросов о порядке открытия и закрытия счетов избирательных фондов.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №102 от 15 июля, которое вступит в силу 5 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, Нацбанк:

определил порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов;

обязал банки оповещать:

Центральную избирательную комиссию и Национальное агентство по предупреждению коррупции об открытии счета избирательного фонда кандидата на пост президента Украины, политической партии и его реквизиты; региональное или территориальное представительство Центральной избирательной комиссии и Национальное агентство по предупреждению коррупции об открытии текущего счета собственного избирательного фонда кандидата в народные депутаты и его реквизитах;

территориальную избирательную комиссию об открытии счета избирательного фонда организации партии, кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты села, поселка и его реквизитах.

В НБУ напомнили, что в соответствии с требованиями статей 93, 150 и 213 Кодекса порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов устанавливается Национальным банком по согласованию с Центральной избирательной комиссией не позднее установленного Кодексом срока.