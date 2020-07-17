Бахматов решил уйти с должности советника Кличко

Максим Бахматов временно покидает должность советника мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом Бахматов заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Я временно выхожу из КГГА и перестаю помогать Виталию Владимировичу в период предвыборных историй. Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и говно, которое накидывают, никак не связаны с эффективным управлением", – сказал Бахматов.

При этом он заявил о готовности вернутся в команду Кличко в ноябре после местных выборов.

"Любой управленец с большим опытом скажет, что, когда идет дележ и акционерные свары, невозможно нормально развивать проект. Ты будешь вовлечен на какой-то стороне. Так как я на стороне горожан и действующего мэра, я спокойно себе отхожу и со стороны посмотрю", – объяснил советник Кличко.

Также Бахматов заявил, что своим уходом хочет сохранить политическую незаангажированность Офиса трансформаций, руководителем которого он является. При это сам Офис продолжит работу в качестве аналитического центра.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года мэр Киева Виталий Кличко назначил на должность своего советника экс-партнера UNIT.City и бывшего руководителя экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова.

Кроме диджитализации в управление бывшему КВНщику и резиденту Comedy Club Ukraine отдали сразу две критически важные для города сферы – недвижимость и инфраструктуру.