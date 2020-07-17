Минздрав Украины обновил списки стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины обновило списки стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавирусной инфекции в соответствии с изменениями в части критерия разделения, введенных правительством.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

Ранее Кабинет министров Украины увеличил критерий для разделения государств на страны "красной" и "зеленой" зон с 40 до 55 активных больных коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения.

Это позволило сразу нескольким странам перейти из "красного" списка в "зеленый", в частности, Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия, Чехия ранее попадали в список стран "красной зоны", после возвращения из которых нужно было проходить самоизоляцию. Теперь они попали в "зеленую" зону. Также к странам "зеленой зоны" относятся Хорватия, Польша, Греция, Италия, Турция, Нидерланды, Кипр, Словения, Норвегия, Литва, Латвия, Эстония, Иран, Тунис, Китай, Ватикан.

В страны "красной зоны", согласно обновленному списку, отнесены Ирак, Канада, Беларусь, Мальдивы, Сейшелы, Франция, Молдова, Черногория, Россия, Израиль, США, Бельгия, Саудовская Аравия.