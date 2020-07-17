Курс гривни продолжает падать
Национальный банк по итогам торгов на межбанковском рынке установил на понедельник, 20 июля, курс гривни на уровне 27,3606 грн/$, ослабив его еще на 9 копеек.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.
Таким образом, курс гривни снизился до минимума с начала апреля.
По отношению к европейской валюте гривня потеряла еще 13 копеек, опустившись до 31,2554 грн за евро.
Как сообщалось, утром в четверг Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял "Укргазбанк".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль