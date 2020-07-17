Новый вице-премьер хочет продать часть акций "Антонова" Boeing или Airbus

Судьба ГП "Антонов" – в корпоратизации, а в целом украинское авиастроение должно развиваться в кооперации с мировыми лидерами.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"...Однозначно на корпоратизацию нужно идти. Послушать коллектив, умных людей, которые много отдали авиапромышленности. Они говорят: ну, мы не против, но давайте выпишем особенности корпоратизации. Это все следует учесть и идти на корпоратизацию, чтобы тот же Boeing и Airbus купили бы акции и смогли бы сотрудничать в разных проектах", – сказал Уруский.

"Думаю, мы все равно вернемся к интегрированной структуре. Сейчас уже есть ГП "Антонов" хотя бы. Но и Харьков (Харьковское авиационное производственное предприятие), и 410-й (завод гражданской авиации в Киеве) я вижу в этой структуре", – добавил он.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.