Новый вице-премьер хочет продать часть акций "Антонова" Boeing или Airbus
Судьба ГП "Антонов" – в корпоратизации, а в целом украинское авиастроение должно развиваться в кооперации с мировыми лидерами.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
"...Однозначно на корпоратизацию нужно идти. Послушать коллектив, умных людей, которые много отдали авиапромышленности. Они говорят: ну, мы не против, но давайте выпишем особенности корпоратизации. Это все следует учесть и идти на корпоратизацию, чтобы тот же Boeing и Airbus купили бы акции и смогли бы сотрудничать в разных проектах", – сказал Уруский.
"Думаю, мы все равно вернемся к интегрированной структуре. Сейчас уже есть ГП "Антонов" хотя бы. Но и Харьков (Харьковское авиационное производственное предприятие), и 410-й (завод гражданской авиации в Киеве) я вижу в этой структуре", – добавил он.
Как сообщалось, накануне Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Видели мы куда делась полупроводниковая промышленность Украины....