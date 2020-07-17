Сингапур разрешил поставки украинской свинины
Компетентный орган Республики Сингапур аккредитовал украинское предприятие для экспорта термически обработанного/консервированного мяса из свинины и мяса птицы.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.
"Впервые за долгое время открыт доступ украинской свинины на иностранный рынок… Это первый шаг для открытия мирового рынка для украинской свинины", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в конце 2018 года Сингапур разрешил поставки украинской курятины и яиц. Сейчас в сингапурском реестре указано 8 украинских производителей этой продукции, получивших право на ее поставки в эту страну.
