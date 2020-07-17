НАБУ сообщило о подозрении судьям скандального Окружного админсуда Киева (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски у председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка и ряда других фигурантов расследования.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе НАБУ, уточнив, что следственные действия также проходят в помещении Государственной судебной администрации, передает БизнесЦензор.

В НАБУ также сообщили, что 17 июля детективы сообщили о подозрении главе главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

"Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам", – отмечается в сообщении Бюро.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц в свой же суд с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом", – сказано в сообщении.

В НАБУ отмечают, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о главе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле:

По словам источников издания Слово і діло, сам Вовк сейчас находится в отпуске и его местонахождение не установлено.

В свою очередь в пресс-службе Окружного админсуда Киева подтверждают проведение обысков. Однако в суде утверждают, что следственные действия в помещении суда якобы связаны с "делами Майдана" и проходят на основании постановления Ленинского районного суда города Кировограда.

Как сообщалось, 26 июля 2019 года детективы НАБУ уже проводили обыски в помещениях ОАСК и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

2 августа Генпрокуратура вручила главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку уведомление о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях. Однако Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения обязанностей судьи.

По данным следствия, председатель, заместитель председателя и судья ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с целью избежать обязательного квалификационного оценивания.

Подробнее о других решениях Окружного админсуда Киева читайте в материале БизнесЦензор: Як Окружний адмінсуд Києва став найскандальнішим в Україні