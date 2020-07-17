"Укрзализныця" возобновила движение трех поездов в Черновцы

АО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на три поезда до Черновцов, которые начнут курсировать со следующей недели.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, таким образом увеличен список поездов для поездок к местам отдыха на Западе Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, возобновляется движение поездов:

№136/135 Черновцы - Одесса (будет курсировать ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы – с 22 июля);

№702/701 Львов - Черновцы (будет курсировать со Львова с 20 июля ежедневно (кроме среды), из Черновцов с 21 июля ежедневно (кроме четверга);

№7/8 Киев - Черновцы (будет курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля).

Как сообщалось, с 16 июля "Укрзализныця" начала продажу билетов на все места в вагонах поездов, следующих в Киев, тогда как до этого с целью соблюдения карантинных ограничений продавалось только 50% билетов.