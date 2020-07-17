Власти Киева разработают единые правила установки шлагбаумов

Городские власти Киева разработают единый порядок установления шлагбаумов, чтобы жители и предприятия столицы не размещали их самовольно.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Кличко отметил, что таких самовольно установленных жителями препятствий для движения в городе много и они создают проблемы для проезда служб быстрого реагирования – спасателей, аварийных бригад, скорой помощи.

"На днях на Русановских садах произошла трагическая ситуация. Когда медики "скорой" не смогли доехать до пострадавшего мужчины. Машина "скорой" остановилась в 300 метрах от места назначения. Потому что на одной из улиц были закрыты ворота. А на другой – движению препятствовал самодельный шлагбаум. К сожалению, человек, которому требовалась медицинская помощь, умер", – сказал Кличко.

По словам мэра, инспектор по благоустройству уже внес предписание с требованием предоставить разрешительную документацию на установку этого шлагбаума. В противном случае местные жители могут убрать его сами. Или, если требования предписания не будут выполнены до конца дня пятницы, шлагбаум демонтируют специалисты столичного благоустройства.

"Для комплексного решения этой проблемы необходимо разработать и утвердить порядок установки шлагбаумов и других средств. Ведь на сегодня этот вопрос не урегулирован. Еще в 2008 году Киевсовет исключил пункт, который регулировал установку шлагбаумов, из Правил благоустройства города. Разработать новый документ должны Департамент транспортной инфраструктуры совместно с Департаментом благоустройства и районами. Я дал такое поручение", – сообщил Кличко.

Также он поручил районным администрациям в столице осуществить рейды по законности установленных шлагбаумов и других искусственных препятствий, которые мешают проезду спецтранспорта и предоставить информацию в Департамент благоустройства для соответствующего реагирования.