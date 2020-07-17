Капитальный ремонт Крещатика отложен на 2021 год, – Кличко

Капитальный ремонт главной улицы столицы Крещатика и Майдана Независимости планируется начать в 2021 году.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Мы планируем осуществить капитальный ремонт Майдана Независимости и главной улицы столицы – Крещатика. Эти масштабные работы запланированы на следующий год. Сегодня идет проектирование обновления этих объектов", – сказал Кличко.

По словам городского головы, на Майдане Независимости предварительно планируют заменить гранитное покрытие, установить новое освещение, осуществить реконструкцию лифтов в подземном переходе на Майдане. А также – обустроить наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Михайловской.

"Это – планы. Как я сказал, проект капитальных ремонтов Крещатика и Майдана Независимости мы примем после завершения его разработки", – добавил Кличко.

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о планах начать капитальный ремонт Крещатика и Майдана Независимости в 2019 году.