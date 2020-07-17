"Укрпошта" продала складские помещения в Киеве за 18 миллионов

"Укрпошта" продала на аукционе свои складские помещения в Киеве за 18 млн грн, что выше начальной стоимости в три раза.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Пока имеем первый заключен договор по продаже недвижимости. Процедуры сложные, и мы это преодолели. Новый владелец складских помещений в Киеве купил их за 17 999 999 грн. Цена выросла более чем в три раза от первоначальной стоимости.

Двигаемся дальше. На очереди заключения новых соглашений по состоявшимся торгам", - написал Смелянский.

Он добавил, что на следующей неделе новые объекты будут выставлены на продажу, в частности, турбаза на побережье Черного моря в селе Рыбаковка (Николаевская область), здания в Броварах и пригороде Львова.