Вступили в силу новые правила получения водительских прав

Сегодня, 17 июля, вступил в силу приказ Министерства внутренних дел №408 от 22 мая, которым утвержден Порядок приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя, а также инструкция об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов на права.

Об этом сообщает Сервисный центр МВД, передает БизнесЦензор.

В ведомстве назвали основные нововведения: