Вступили в силу новые правила получения водительских прав
Сегодня, 17 июля, вступил в силу приказ Министерства внутренних дел №408 от 22 мая, которым утвержден Порядок приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя, а также инструкция об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов на права.
Об этом сообщает Сервисный центр МВД, передает БизнесЦензор.
В ведомстве назвали основные нововведения:
- при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления до трех месяцев;
- подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;
- в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;
- экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное;
- продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, на дороге – не менее 20 мин, а в целом – не более часа;
- возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);
- фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;
- результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать;
- установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.);
- возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена и возобновление ее в случае предоставления новой медицинской справки, если пригодность к управлению восстановлена.
