БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
904 0

Вступили в силу новые правила получения водительских прав

Вступили в силу новые правила получения водительских прав

Сегодня, 17 июля, вступил в силу приказ Министерства внутренних дел №408 от 22 мая, которым утвержден Порядок приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя, а также инструкция об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов на права.

Об этом сообщает Сервисный центр МВД, передает БизнесЦензор.

В ведомстве назвали основные нововведения:

  • при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления до трех месяцев;
  • подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;
  • в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;
  • экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное;
  • продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, на дороге – не менее 20 мин, а в целом – не более часа;
  • возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);
  • фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;
  • результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать;
  • установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.);
  • возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена и возобновление ее в случае предоставления новой медицинской справки, если пригодность к управлению восстановлена.

Автор: 

авто (4257) МВС (534) посвідчення водія (126)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 