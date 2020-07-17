Во Львове разрешили работу кино и театров

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разрешила возобновить работу учреждений культуры города в полном объеме

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ура! Наконец-то. С сегодняшнего дня учреждения культуры возобновляют работу. Но работа будет проходить с определенным протоколом - не более 50% наполнения и один человек на 5 кв. м площади помещения и с соблюдением отдельного протокола Минздрава. Соответствующее решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС", - сообщил Москаленко.

По его словам, возобновляют работу театры, кинотеатры, музеи, концертные учреждения и культурные центры, библиотеки в полном объеме, молодежный центр, галереи, а также народные дома и дворец культуры имен Гната Хоткевича.

Как разъяснил Москаленко, такое решение комиссия приняла, основываясь на постановлении Кабмина №392 от 20 мая 2020 года и протоколе №30 областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, ранее во Львове возобновили работу детские сады.