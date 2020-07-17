БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке впервые с начала карантина

Национальный банк Украины (НБУ) на минувшей неделе 13 - 17 июля не проводил валютные интервенции на межбанке впервые с сентября 2018 года, тогда как с начала марта 2020 года регулятор каждую неделю покупал валюту.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $3,98 млрд, а продал – $2,94 млрд.

Как сообщалось, неделей ранее с 6 по 10 июля НБУ купил на межбанке $92 млн. За неделю с 30 июня по 3 июля на фоне отставки НБУ Якова Смолия чистая покупка валюты Национальным банком сократилась до $18,9 млн, по сравнению с $424,5 млн неделей ранее. В частности, НБУ купил $169,8 млн, а продал $150,9 млн.

16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

18.07.2020 10:11
Зелена каша накерує!!!!
17.07.2020 20:57
а курс доллара тем временем растет каждый день
17.07.2020 19:13
а курс доллара тем временем растет каждый день
17.07.2020 19:13
Ну дык правильно. Кто же в таких условиях покупает? Надо продавать
17.07.2020 19:27
Спрос перевищує пропозицію. Почалось...
17.07.2020 20:37
Зелена каша накерує!!!!
17.07.2020 20:57
Свет в Конце тонеля все Тусклее и тусклее .
17.07.2020 20:59
СН планомірно рухаються до курсу 30гр/дол...хоча до цього вони ставили собі в заслугу курс- -24гр/дол
17.07.2020 22:13
Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке впервые с начала карантина - Цензор.НЕТ 1529
18.07.2020 10:11
Вибрали на свою голову .
19.07.2020 08:29
А раніше ви взагалі вибирали собі пригоди на одне місце!
19.07.2020 10:44
Походу в Украину можно в скором времени приехать миллионером))...гривневым...
19.07.2020 11:22
одного клоуна - губошлепа(кирюши шевченко) маловато для этого .Правление то осталось прежним
19.07.2020 13:23
Украине необходимо развитие, экономический рост, возврат территорий, мир, общественное спокойствие,...... а не творение чиновничьих мест для проедания бюджета и генерации коррупционной ренты. Число чиновников, гос. служащих на миллион жителей Украины, на число работающих, на число работающих за границей, на число пенсионеров... по отношению к ВВП,.... по сравнению с развитыми странами Европы. Каждые сутки сбережения граждан УСЫХАЮТ из-за желания партии&правительства собрать еще и инфляционную ренту под видом разогрева экономики... - мое на https://censor.net.ua/news/3208962/ukraine_nujno_demograficheskoe_agentstvo_kotoroe_sostavit_portret_semeyi_sluga_naroda_tretyakova/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74227116
19.07.2020 16:26
36 и 6 вам, дороги украинци
19.07.2020 17:30
Так вот почему доллар рос, Нацбанк скупал и создавал дефицит.
20.07.2020 09:20
Ага, а за 13-17 липня він чого не скупав і долар на міжбанку виріс з 27,10 до 27,45. Як так?
20.07.2020 11:39
Был создан искусственный дефицит валюты, плюс (минус) экспортеры продают в начале месяца.
К началу августа начнут скупать на выручку сельхозпроизводители.
Ну и кризис и падение ВВП никто не отменил.
20.07.2020 12:24
Авторы статьи, вы уже определитесь: "валютная интервенция" или "скупка валюты". Это как бы две противоположности.
И что значит "приостановил скупку валюты", если после отставки Смолия, он ее только продавал, чтобы панику загасить.
20.07.2020 11:32
Теперь доллар начнёт расти?
20.07.2020 11:32
За сьогодні вже +10 коп.
20.07.2020 11:40

