Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке впервые с начала карантина
Национальный банк Украины (НБУ) на минувшей неделе 13 - 17 июля не проводил валютные интервенции на межбанке впервые с сентября 2018 года, тогда как с начала марта 2020 года регулятор каждую неделю покупал валюту.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $3,98 млрд, а продал – $2,94 млрд.
Как сообщалось, неделей ранее с 6 по 10 июля НБУ купил на межбанке $92 млн. За неделю с 30 июня по 3 июля на фоне отставки НБУ Якова Смолия чистая покупка валюты Национальным банком сократилась до $18,9 млн, по сравнению с $424,5 млн неделей ранее. В частности, НБУ купил $169,8 млн, а продал $150,9 млн.
16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".
К началу августа начнут скупать на выручку сельхозпроизводители.
Ну и кризис и падение ВВП никто не отменил.
И что значит "приостановил скупку валюты", если после отставки Смолия, он ее только продавал, чтобы панику загасить.