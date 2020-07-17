Украина собрала 14 миллионов тонн зерна нового урожая

Аграрии всех областей Украины по состоянию на 16 июля приступили к уборочной кампании и уже намолотили 13,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 4 млн га (26% к прогнозу).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В разрезе культур намолочено: пшеницы - 8,3 млн тонн с площади 2,4 млн га (36%), ячменя - 4,6 млн тонн с площади 1,3 млн га (54%), гороха - 316 тыс. тонн с площади 145 тыс. га (62%).

Кроме того, рапса собрано 875 тыс. тонн с площади 461 тыс. га (41%).

По данным министерства, лидерами по объемам сбора урожая с начала уборочной кампании являются Николаевская область (2,2 млн тонн с площади 778 тыс. га), Запорожская область (2,09 млн тонн с площади 616 тыс. га), Днепропетровская и Херсонская области (по 2 млн тонн с площади 568 тыс. га и 682 тыс. га соответственно) и Харьковская область (1,3 млн тонн с площади 293 тыс. га).