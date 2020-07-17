БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Офис президента хочет активизировать торговлю с ЮАР

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил с послом Южно-Африканской Республики Андре Гроеневальдом дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает БизнесЦензор.

"Стороны определили первоочередные шаги по активизации политического диалога между двумя странами и обсудили дальнейший график контактов на высоком уровне с учетом развития эпидемиологической ситуации в мире", - сказано в сообщении.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины отметил важность дальнейшего углубления экономического сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, подчеркнув, что Украина рассматривает ЮАР как одного из наиболее перспективных торговых партнеров в Африке.

В ходе встречи также обсудили ряд других вопросов двустороннего характера, включительно с взаимодействием двух стран в борьбе с пандемией COVID-19 и вопросами эвакуации из ЮАР граждан Украины.

співпраця (651) ПАР (48)
