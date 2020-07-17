Минэнерго решило уволить многолетнего главу горноспасательной службы

Министерство энергетики Украины не будет продлевать контракт с начальником Государственной военизированной горноспасательной службы (ГВГСС) Сергеем Смолановым, который занимает эту должность с 1998 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает БизнесЦензор.

"Министерство энергетики проводит работу по избранию кандидата на должность начальника Государственной военизированной горноспасательной службы в угольной промышленности. Претенденты на эту должность должны пройти специальную проверку и согласование с местными органами власти", - сказано в сообщении.

24 июля заканчивается трудовой договор с действующим начальником ГВГСС Сергеем Смоланов, который занимает эту должность с 1998 года. Контракт с ним не будет продлен, что уже согласовано с Донецкой областной военно-гражданской администрацией.

Сейчас подписан приказ о назначении и.о. руководителя Службы, избранного из руководящего состава по критериям профессионализма и опытности.

В то же время, в Министерство поступают жалобы на работу Службы. Соответственно, планируется провести аудит деятельности ГВГСС. Результаты проверки будут объявлены публично.