"Нафтогаз" займется поставками электроэнергии в Беларусь

Обособленное подразделение "Энергоатом-Трейдинг" на аукционе 17 июля продало весь предложенный объем электроэнергии ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

По условиям аукциона, проводившегося на Украинской энергетической бирже (УЭБ), продажа электроэнергии на нем осуществлялась исключительно для экспорта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, ГПК "Нафтогаз Украины" приобрела 12 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с периодом поставки 22-31 июля по цене 948 грн /МВт-ч, что на 37% меньше стартовой, составляющей 1500 грн/МВт-ч.

По данным УЭБ, стоимость продажи ресурса составила 11,376 млн грн.

Глава ГПК "Нафтогаз" Максим Рабинович уточнил, что купленную электроэнергию планируется экспортировать в направлении Беларуси.