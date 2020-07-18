МОК рассматривает возможность проведения Олимпиады без зрителей

Глава МОК Томас Бах заявил, что рассматривает разные варианты развития событий вокруг Олимпиады в Токио в 2021 году, и окончательного решения о ее проведении пока не принято, сообщают европейские СМИ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На сегодня решения нет", - сказал он.

Бах отметил, что из-за беспрецедентной ситуации в области здравоохранения в МОК рассматривали различные варианты проведения игр. В частности, по его словам, обсуждался вариант проведения олимпиады без зрителей, но Бах подчеркнул, что он лично выступил против него.

"Это один из сценариев, который мы должны рассматривать, потому что наши обсуждения связаны с тем, что действуют ограничения на поездки и режимы карантина", - добавил глава МОК.

Ранее в пятницу сообщалось, что оргкомитет "Токио 2020" не планирует менять объекты для проведения летних Олимпийских игр, которые перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Планируется, что Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.