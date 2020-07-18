БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Универсал Банк" Тигипко планирует привлечь рефинансирование у Нацбанка на 4,4 миллиарда

По данным АО "Универсал Банка" 30 июня его наблюдательный совет согласовал заключение с Нацбанком украины генерального договора о проведении своп процентной ставки.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

При этом было установлено максимальное условную сумму в размере 8,8 млрд грн.

Кроме того, 4 июня был установлен максимально возможный размер обязательств по Генеральному кредитному договору с НБУ в сумме 4,4 млрд грн (с учетом стоимости пула заложенных активов - на 8,8 млрд грн).

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

